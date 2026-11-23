Финские депутаты выражают поддержку идее рассмотреть возможность строительства танковых заграждений и других укреплений в мирное время вдоль границы с Россией.

Об этом пишет агентство Bloomberg, которое пообщалось с рядом законодателей, передает "Европейская правда".

Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Финляндии Хейкки Аутто отметил, что законодатели "изучают и анализируют" современное поле боя в Украине, но "пока что кажется, что такие укрепления нужно иметь уже в мирное время".

По его словам, один из выводов, сделанных на основе украинского опыта, заключается в том, что территорию, утраченную в начале войны, становится все сложнее отвоевать.

"Если позволить врагу захватить 50 километров в самом начале боевых действий, кажется, что позже его будет почти невозможно оттеснить. Вот почему границу нужно укреплять таким образом, чтобы остановить продвижение врага", – подчеркнул он.

По мнению Аутто, необходимость в фортификационных сооружениях в мирное время объясняется тем, что современное поле боя становится всё глубже, а дроны и другие системы наблюдения и удара создают широкую "зону уничтожения".

"Укрепления в мирное время во многом будут отличаться от традиционного финского военного мышления", – добавил он.

Оппозиционный социал-демократ и член парламентского комитета по вопросам обороны Мика Кари также поддерживает рассмотрение этого варианта.

"Уроки Украины должны быть в полной мере учтены в финском оборонном планировании, а полевые укрепления относятся к тем возможностям, которые сейчас возвращаются после того, как по окончании холодной войны они вышли из поля зрения", – считает он.

В то же время, по словам Кари, прежде чем политики примут решение о масштабном строительстве, им нужны оценки эффективности и стоимости таких укреплений, а также того, насколько хорошо они будут работать на финской местности.

Кари отметил, что этот вопрос следует все больше рассматривать как часть коллективного оборонного планирования НАТО, а не только как сугубо финскую проблему.

"Хотя на нас приходится примерно половина общей границы НАТО с Россией, весь Альянс должен учитывать, что эта необходимость касается Европы в целом", – добавил Кари.

18 ноября парламент Финляндии одобрил продление действия временного закона о безопасности границы до конца 2028 года.

В октябре сообщалось, что в Финляндии уже провели частичное укрепление восточной границы по примеру стран Балтии и Польши, но масштабные оборонительные сооружения планируют строить только в случае нападения.