Тысячи людей были эвакуированы с крупнейшей арены Великобритании после того, как во время концерта в воздух попало неизвестное вещество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Полиция объявила чрезвычайную ситуацию на арене Co-op Live в Манчестере вскоре после 22:00 после поступления сообщений о том, что люди на концерте американского рэпера Дона Толивера страдают от воздействия какого-то вещества.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как люди кашляют и прикрывают рот, покидая площадку.

Сначала полиция предположила, что это мог быть слезоточивый газ, но впоследствии назвала вещество неизвестным.

Служба скорой помощи Северо-Запада сообщила, что на месте оказали помощь более 50 человек, у некоторых из которых наблюдались симптомы поражения глаз и дыхательных путей.

Служба направила на арену команду реагирования на опасные ситуации и отметила, что в настоящее время в качестве меры предосторожности проводится "дезактивация".

Один человек был доставлен в больницу.

"Всем, кто присутствовал на сегодняшнем мероприятии и впоследствии заметил побочные эффекты или плохо себя чувствует, следует обратиться за медицинской помощью", – заявила служба скорой помощи.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что более 12 тысяч посетителей концерта были благополучно эвакуированы с арены, крупнейшей в стране.

"Объявление нами чрезвычайной ситуации позволило нам обеспечить, чтобы службы экстренной помощи и партнерские ведомства могли быстро и эффективно сотрудничать для координации безопасных действий", – отметила заместитель начальника полиции Стеф Паркер.

В Co-op Live сообщили, что произошел "инцидент в толпе" и что они сотрудничают с полицией, чтобы "установить причину и принять соответствующие меры".

Напомним, 16 ноября по меньшей мере сотня итальянских школ получила электронные письма с угрозами о взрывах и отравлениях, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после аналогичных угроз на прошлой неделе.

А 11 ноября в Италии было эвакуировано людей из не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.