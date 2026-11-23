Западные разведывательные службы предупреждают о новой ядерной угрозе со стороны Москвы: Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.

Об этом в понедельник сообщили WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".

Несколько стран НАТО недавно получили соответствующее предупреждение о намерениях России.

По сообщениям, немецкие вооруженные силы (Бундесвер) уже проинформировали об этом министра обороны Бориса Писториуса и других правительственных чиновников.

Западные разведывательные службы и военные ведомства, в частности Вооруженные силы Германии и Федеральная разведывательная служба (BND), предполагают, что Россия может запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой в любой момент в течение ближайших недель. Как сообщается, после вывода на орбиту он станет боеспособным уже через короткое время.

Спутник под названием "Спутник-S", как утверждается, уже полностью построен и некоторое время хранится в окрестностях Москвы.

Отмечается, что размещение ядерного оружия в космосе будет представлять огромную военную угрозу для Запада: как только такой вооруженный спутник окажется на орбите Земли, эффективных мер противодействия практически не будет, а значит, предотвратить применение этого оружия будет невозможно.

Эксперты считают, что последствия ядерного взрыва в космосе будут серьезными. Глава Космического командования США Стивен Уайтинг недавно заявил, что "вероятно, около трети всех спутников на низкой околоземной орбите выйдет из строя немедленно, в течение первых часов или дней. А затем, в течение следующих месяцев, остальные спутники постепенно выйдут из строя".

Еще одной проблемой стал бы чрезвычайно мощный электромагнитный импульс ядерного взрыва в космосе, который, вероятно, также мог бы привести к массовому выходу из строя технических систем на Земле.

Генерал-майор Армин Фляйшманн из Командования кибер- и информационного пространства (CIR) отмечает, что в случае взрыва такого устройства "последствия для жизни в Германии будут колоссальными: отключение электроэнергии, серьезные ограничения в сфере связи и навигации".

В ответ на запросы WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung российское посольство заявило, что не располагает информацией об описанных событиях. Оно категорически отвергло "все безосновательные обвинения в отношении космической деятельности Российской Федерации", назвав их "частью пропагандистской кампании".

Ранее семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".