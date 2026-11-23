В Европейской комиссии знают о приглашении от российского правителя Владимира Путина европейским представителям приехать в Москву, однако продолжают сосредотачиваться на проведении переговоров в многостороннем формате.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в понедельник, 23 ноября.

"Мы знаем об этом приглашении и продолжаем сосредотачиваться на встрече в многостороннем формате, и готовы присоединиться к ней в этом смысле", – заявила пресс-секретарь.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента "Европейской правды", в какой именно форме поступило приглашение – письмом от Путина президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатической нотой или каким-либо другим способом, – пресс-секретарь сообщила, что не располагает дополнительной информацией.

"Боюсь, у меня нет дополнительной информации относительно формы приглашения", – сказала Пиньо.

Что касается возможности обсуждения архитектуры безопасности Европы, о котором заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, в ЕС говорят, что их "позиция не изменилась с прошлой недели".

"Когда будет прекращение огня, тогда могут состояться обсуждения архитектуры безопасности Европы. Эти обсуждения должны проходить в соответствующем формате, то есть при полноценном участии союзников по НАТО и государств-членов ЕС. Таким образом, мы придерживаемся нашей позиции, о которой уже сообщали вам ранее", – подчеркнула Пиньо.

Она добавила, что по этому поводу позиция ЕС является четкой.

"Мы регулярно контактируем с господином Уиткоффом и господином Кушнером, чтобы также координировать действия с учетом таких переговоров, а точнее, с учетом возможных переговоров на многостороннем уровне", – добавила главная пресс-секретарь ЕК.

Напомним, 19 ноября Путин заявил, что РФ пригласила представителей ЕС в Москву, чтобы выяснить их позицию относительно переговоров об урегулировании войны в Украине.

20 ноября источник в Елисейском дворце сообщил "Европейской правде", что Франция положительно оценивает приглашение Путина в Москву и заинтересована в продолжении диалога с россиянами.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер утверждал, что Вашингтон добился от РФ готовности рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели статьи 5 НАТО.

В ответ на слова Кушнера президент Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое понимание того, что стоит за фразой "гарантии безопасности как в статье 5 НАТО".