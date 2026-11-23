В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги, которому был выражен решительный протест в связи с решением закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

В частности, российская сторона назвала безосновательным обвинение в свой адрес в неудачном поджоге предприятия военно-промышленного комплекса вблизи Таллинна.

В МИД РФ назвали это решение "очередной антироссийской выходкой".

"О последствиях такого шага в Таллинне, похоже, серьезно не задумываются. Закрытие государственной границы прежде всего нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллинна, так и для его союзников в ЕС и НАТО", – отметили в МИД РФ.

Также в министерстве выразили недовольство тем, что Таллинн пытается создавать препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против России морской блокады.

В МИД РФ напомнили и о том, что в октябре был введён полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию Эстонии.

Кроме того, российские власти считают, что Таллинн прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к репрессивным мерам, направленным против русскоязычных и жителей, симпатизирующих России.

МИД РФ также упомянул об угрозах со стороны властей Эстонии относительно полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви, канонически связанной с Московским патриархатом.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря. Движение будет остановлено на всех пограничных пунктах пропуска: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".

Такое решение было принято после того, как российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.