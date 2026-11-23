В понедельник, 23 ноября, временно исполняющего обязанности поверенного в делах Посольства России в Риге вызвали в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест в связи с эскалацией войны РФ против Украины, а также в связи с нарушениями воздушного пространства государств-членов Европейского Союза и НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на министерство иностранных дел Латвии.

Латвия, в частности, осудила эскалацию масштабных ракетных и дронных атак России против Украины, в том числе удары по Киеву 19 ноября 2026 года, которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повредили посольства нескольких стран Европейского Союза и других государств.

"В течение последних месяцев иностранные дипломатические представительства в Украине, в частности Почетное консульство Латвии в Славянске, неоднократно становились мишенями российских ударов. Латвия подчеркнула, что, подвергая опасности дипломатические помещения и персонал, Россия пренебрегает принципом международного права о неприкосновенности и защите дипломатических представительств", – говорится в сообщении латвийского МИД.

Также Латвия выразила солидарность с Польшей и осудила нарушения польского воздушного пространства, совершенные Россией 20 ноября 2026 года. Кроме того, в латвийском МИД выразили главе российского посольства "серьёзную озабоченность" по поводу попытки убийства украинского рэпера, организованной российскими разведывательными службами на территории Дании в сентябре 2026 года.

Напомним, датская полиция предотвратила вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев), который должен был выступить в Дании с концертом 25 сентября. Считается, что убийство должно было быть совершено по заказу спецслужб РФ.

Также во время российской атаки днём 19 ноября один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Кроме того, в результате атаки повреждения получило посольство Австрии.