Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг замолчал на полуслове из-за российской атаки во время выступления в британском посольстве в Киеве, где он рассказывал о важности украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Министр обороны, выступавший в посольстве Великобритании, сказал: "Без сомнения, противовоздушная оборона остается главной проблемой и источником значительного давления...", – после чего раздался громкий взрыв.

После паузы г-н Стритинг продолжил: "Как раз вовремя... именно такой момент, который хочется видеть в эфире".

Дрон РФ попал во двор жилого дома и ресторанный комплекс на улице Архитектора Городецкого. Это место расположено недалеко от Кабинета Министров Украины и других правительственных зданий, а также примерно в 10 минутах ходьбы от посольства.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дрон был перехвачен, а на видео, судя по всему, видно, как силы противовоздушной обороны сбивают этот аппарат.

Напомним, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как 19 ноября, во время российской атаки на Киев, дрон взорвался у нее над головой.

В тот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также от российского обстрела пострадало посольство Австрии.