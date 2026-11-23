В понедельник, 23 ноября, Таджикистан заявил, что вышел из состава Международного уголовного суда (МУС) в тот же день, когда страну посетил глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает Le Monde, передает "Европейская правда".

Таджикистан опубликовал официальное сообщение о выходе из Римского статута Международного уголовного суда, отметив, что это решение вступило в силу 20 ноября 2026 года – в день визита Путина. Ведь, как ожидается, члены МУС должны арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

Путин разыскивается судом с 2023 года вместе с уполномоченной по правам детей Марией Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Глава Кремля посетил Таджикистан по пути из китайского Шэньчжэня после проведения саммита с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

МУС в своем заявлении выразил сожаление по поводу решения Таджикистана.

"Решения государств-участников о выходе из Римского статута могут подорвать коллективные усилия в борьбе за справедливость и ослабить глобальные усилия, направленные на преодоление безнаказанности. МУС является ядром международной системы привлечения к ответственности, и его эффективность зависит от постоянной и однозначной поддержки со стороны международного сообщества", – заявили в суде.

Напомним, в сентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

Ранее, на встрече в Шэньчжэне 19 ноября, Трамп призвал Путина и Си присоединиться к усилиям в борьбе против Международного уголовного суда.