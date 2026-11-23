В Великобритании в общей сложности 89 человек почувствовали симптомы после того, как во время выступления рэпера Don Toliver на арене Co-op Live в Манчестере произошла утечка "неизвестного вещества".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В воскресенье на арене провели эвакуацию и объявили о серьезном инциденте. Посетители концерта описывали "ужасный запах", который полиция сначала приняла за слезоточивый газ.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что у 89 человек проявились симптомы, вероятно связанные с воздействием этого вещества.

Одну женщину доставили в Манчестерскую королевскую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Остальные 88 человек прошли сухую деконтаминацию на месте происшествия и впоследствии были размещены на стадионе "Этихад" на время ликвидации последствий инцидента.

Полиция Большого Манчестера заявила, что это был "единичный инцидент и более широкой угрозы для населения нет".

Они добавили, что в течение дня будут проводиться дополнительные анализы предметов, найденных на месте происшествия.

Место происшествия будет оставаться оцепленным, пока экстренные службы проводят расследование.

В связи с этим инцидентом никого не арестовали.

"Расследование продолжается с целью установления характера вещества, его происхождения и возможной опасности. Экспертиза будет проводиться в течение дня по мере продвижения расследования причин этого инцидента. Мы пытаемся установить, было ли совершено какое-либо преступление в связи с этим инцидентом", – сказал заместитель начальника полиции Том Хардинг.

Концерт рэпера в лондонской O2 Arena, который был запланирован на вечер понедельника, также отложен.

Напомним, 16 ноября по меньшей мере сотня итальянских школ получила электронные письма с угрозами о взрывах и отравлениях, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после подобных угроз на прошлой неделе.

А 11 ноября в Италии были эвакуированы люди из не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.