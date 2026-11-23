Датский суд признал шведскую активистку Грету Тунберг виновной в незаконном проникновении на территорию во время двух акций протеста и наложил на неё штраф в размере, эквивалентном примерно 260 долларам.

Об этом говорится в решении суда, сообщает "Европейская правда".

Вместе с пятью другими людьми она заняла помещение в Копенгагенском университете во время пропалестинской акции протеста в сентябре 2024 года.

По словам самих активистов, они хотели, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими высшими учебными заведениями. После этого Тунберг была временно задержана.

Тунберг также была признана виновной в связи с акцией протеста у здания судоходной компании Maersk в мае 2025 года.

Согласно решению суда, она и другие активисты проникли на территорию компании в Копенгагене с уборочным инвентарем, чтобы символически "убрать" её.

Согласно решению суда, акция протеста была направлена против перевозок оружия и ископаемого топлива, осуществляемых этой компанией.

Тунберг несколько раз задерживали на акциях протеста и ранее уже оштрафовали.

Напомним, в прошлом году Тунберг была арестована за плакат с надписью "Я поддерживаю заключённых Palestine Action. Я против геноцида" из-за упоминания организации, которую правительство Великобритании признало террористической.

А недавно Грета Тунберг присоединилась к общенациональным демонстрациям школьников во Франции.