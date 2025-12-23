У Лондоні заарештували Грету Тунберг під час пропалестинської акції протесту

Британська поліція заарештувала шведську активістку Грету Тунберг у вівторок, 23 грудня, в Лондоні під час пропалестинської акції протесту.

Про це повідомила британська кампанія Defend Our Juries, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Тунберг була заарештована відповідно до Закону про тероризм за те, що тримала плакат, на якому було написано, що вона підтримує в'язнів, пов'язаних з організацією, яку британський уряд заборонив як терористичну групу, повідомила Defend Our Juries.

Представник лондонської мерії повідомив, що двоє людей були заарештовані за те, що облили будівлю червоною фарбою.

Defend Our Juries заявила, що цільовою будівлею була обрана будівля, яка використовувалася страховою компанією, яка, за їхніми словами, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

Palestine Action була заборонена незабаром після того, як у червні деякі її члени вдерлися на авіабазу RAF Brize Norton і пошкодили два літаки, за що чотирьом членам було висунуто звинувачення.

13 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли центром Лондона, несучи прапори Англії і Британії, в рамках демонстрації, організованої антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

Наприкінці вересня британський уряд спробував заблокувати спробу співзасновниці пропалестинської організації Palestine Action оскаржити в суді заборону діяльності групи відповідно до антитерористичного законодавства.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.