Прем’єр Британії відхилив заклик Греції повернути мармури Парфенона

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відхилив заклик Греції повернути в країну мармури Парфенона, аргументуючи це тим, що ці 2500-річні культурні скарби "законно належать довіреним особам Британського музею".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Я розумію сильні почуття грецького народу - і прем'єр-міністра Міцотакіса - з цього приводу", - сказав Джонсон у своїх перших публічних коментарях щодо цього питання після того, як став прем'єр-міністром.

"Але уряд Великої Британії має тверду давню позицію щодо скульптур, яка полягає в тому, що вони були законно придбані лордом Елгіном відповідно до законів того часу і за законом належать довіреним особам Британського музею", - додав він.

Так звані мармури Парфенона – це мармурові барельєфи, які колись прикрашали античний храм. На них зображений бій греків із кентаврами. Мармури вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.

Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.

У травні минулого року Греція вкотре звернулася до Британії з проханням повернути мармури.