Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем выступлении на Священной скале Акрополя вновь повторил требование к Великобритании о возвращении мраморных скульптур Парфенона.

Заявление главы греческого правительства приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Выступая на церемонии открытия Старого музея Акрополя, Кириакос Мицотакис еще раз подчеркнул давнее требование Греции о возвращении скульптур, хранящихся в Британском музее.

"Возвращение и воссоединение мраморных скульптур Парфенона остаётся нашей великой и непоколебимой национальной целью. Место этих бесценных шедевров – именно здесь, под светом Аттики и в непосредственном контакте с храмом, к которому они принадлежат. Поскольку 2 500 лет истории нельзя стереть, ни одно решение, ни одно соглашение не может быть принято, если оно предполагает признание иностранной собственности на наши национальные сокровища", – заявил премьер-министр Греции.

Премьер-министр Греции также отметил, что когда экспонаты были перевезены в новый музей, двери старого музея закрылись на 20 лет.

Мраморные скульптуры Парфенона также известны как "мраморы Элгина", названные так в честь британского аристократа лорда Элгина, который вывез их из Афин более 200 лет назад.

Высеченные 2 500 лет назад мастером-скульптором Фидием, эти античные памятники украшали монументальный фриз Парфенона, прежде чем их при весьма спорных обстоятельствах вывез Элгин, который был послом Великобритании в Османской империи.

Это вызвало культурный спор между Великобританией, которая не разрешает Британскому музею вернуть экспонаты из своей коллекции, и Грецией, которая считает эти предметы похищенными.

Британский музей всегда исключал возможность возврата мраморных скульптур, которые составляют около половины 160-метрового фриза, украшавшего Парфенон, и настаивал на том, что они были приобретены на законных основаниях.

Формально в Великобритании действует закон, запрещающий Британскому музею навсегда передавать мраморные статуи Парфенона обратно в Грецию. И британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.

В начале 2025 года сообщалось, что Греция и Британский музей якобы приближаются к важному соглашению о возвращении мраморных скульптур Парфенона, а потенциальное решение ожидалось до конца года.