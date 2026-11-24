Министр обороны США Пит Хегсет еще не одобрил передачу около 60 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.

Об этом говорится в материале Financial Times, которая ссылается на двух украинских чиновников и источник, осведомленный о ситуации, передает "Европейская правда".

Как отмечает газета, среди этих ракет – американские ракеты PAC-3 и PAC-2, часть которых хранится в европейских арсеналах и финансируется западными союзниками Киева.

Поскольку ракеты являются американскими, Вашингтон должен одобрить их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских запасов.

К незавершенным поставкам относятся перехватчики PAC-3, поставка которых запланирована на период с сентября по декабрь – речь идет о восьми единицах, запланированных к поставке в сентябре, 10 – в октябре и 10 – в ноябре, а еще 12 должны поступить в декабре.

При этом ни одна из этих партий пока не получила разрешения на передачу.

Еще около 20 перехватчиков PAC-2 – более старой модели ракет Patriot – также были выделены Украине, но они ожидают одобрения для поставки.

FT также сообщила, что в Пентагоне приостановлена отдельная инициатива по получению одобрения США на производство Украиной собственных перехватчиков Patriot.

Представитель Пентагона сообщил, что в политике США по поддержке Украины изменений не произошло, однако отказался давать дополнительные комментарии относительно этого оружия.

"Министерство обороны реализовывало несколько параллельных направлений деятельности с целью ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества в области системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день", – сообщил представитель Пентагона.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хегсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Во время заседания в формате "Рамштайн" 17 ноября Зеленский предложил союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов в обмен на новые ракеты, которые Украина уже заказала и сможет передать партнерам после их производства.