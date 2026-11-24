Военная поддержка Украины со стороны Германии, в частности поставки оружия на сумму в миллиарды евро, больше не пользуется поддержкой большинства опрошенных жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования The Berlin Pulse от Körber Foundation, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В сентябре 2026 года, когда проводилось исследование, лишь 46% респондентов высказались за продолжение военной помощи, тогда как в опросе предыдущего года таких было 59%. В настоящее время незначительное большинство – 53% – хочет полностью прекратить поставки оружия.

Как объясняет Джонатан Лерер, представлявший исследование, сопротивление особенно сильное среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

"88% сторонников "АдГ" выступают против военной помощи Украине. Это интересный вывод, особенно с учетом политических событий в Германии, в частности выборов в федеральных землях, на которых "АдГ" получила поддержку благодаря агитации против помощи Украине", – отметил Лерер.

Поддержка Украины также стала темой недавнего опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Infratest Dimap. Это исследование также показало, что общественная поддержка Украины продолжает снижаться, и сейчас большинство выступает против оказания помощи.

В опросе YouGov 49% немцев высказались за сокращение или полное прекращение выделения помощи Украине со стороны Германии.

Недавний опрос, проведенный институтом Forsa для журнала Stern, показал, что чуть больше половины опрошенных немцев выступают за то, чтобы их страна продолжала поддерживать Украину до окончания войны.