У Німеччині різко зросла кількість нападів на політиків

У Німеччині за останній рік майже на 40% зросла кількість злочинів, спрямованих проти представників політичних партій.

Про це свідчить відповідь федерального уряду на парламентський запит фракції "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Найбільше інцидентів зафіксували щодо представників партій "АдН" та ХДС.

Як зазначається, у 2025 році поліція зареєструвала 5140 злочинів проти представників і членів політичних партій. Для порівняння: у 2024 році таких випадків було 3690, а у 2023-му – 2 790.

Уряд пов’язує різке зростання, зокрема, з напруженою атмосферою під час передвиборчої кампанії на початку 2025 року.

Найбільше інцидентів торік зафіксували щодо представників "АдН" – 1852 випадки. За даними поліції, більшість із них пов’язують із ліворадикальним середовищем.

Різко зросла і кількість правопорушень щодо представників ХДС: якщо у 2024 році було зареєстровано близько 420 випадків, то у 2025-му – вже 1171. Ще 168 правопорушень стосувалися членів ХСС.

До статистики також входять пошкодження майна, графіті на будинках політиків та порушення порядку біля партійних інформаційних стендів.

У січні писали, що у Німеччині розслідують лист з погрозами на адресу уповноваженого з боротьби з антисемітизмом у землі Бранденбург Андреаса Бюттнера, що надійшов за лічені дні після знищення його майна, яке вважають підпалом.

Перед цим у подвір’ї Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.