Главы министерств обороны Украины и Германии – Евгений Хмара и Борис Писториус – подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития, внедрения и применения боевой цифровой экосистемы DELTA.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Украины, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Германия станет первой страной, которой Украина предоставит доступ к DELTA.

Ожидается, что соответствующая договоренность откроет новый этап масштабирования украинских оборонных технологий в рамках инициативы DELTA Lab.

Теперь немецкие партнеры смогут использовать DELTA в соответствии с потребностями собственных вооруженных сил, адаптировать ее возможности, участвовать в разработке новых функций и совместно развивать систему.

В рамках сотрудничества Германия планирует содействовать дальнейшему развитию DELTA, в частности через IT-коалицию для Украины. В то же время использование системы немецкой стороной не будет предполагать передачу боевых или иных оперативных данных Сил обороны Украины или доступ к ним.

Отмечается, что следующим шагом станет подписание отдельного соглашения, которое определит практические, технические и правовые условия сотрудничества.

DELTA – это боевая цифровая экосистема, разрабатываемая Центром инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины. Система интегрирует инструменты ситуационной осведомленности, разведки, планирования и управления боевыми задачами.

Напомним, Хмара и Писториус во время встречи в Берлине в понедельник, 23 ноября, достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.

Недавно стало известно, что Германия выделит 30 млн евро в программу "Индустриальный Рамштайн".