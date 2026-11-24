Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, отправляется в Закарпатскую область.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что в ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.

Он подчеркнул, что это первый визит премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года.

Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.

13 ноября Мадьяр заявил, что министры иностранных дел Украины и Венгрии в настоящее время обсуждают, может ли состояться двусторонняя встреча лидеров до конца ноября на Закарпатье.

17 ноября Анита Орбан после нападения РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.