Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик и его украинский коллега Евгений Хмара во вторник в Осло подписали меморандум о намерениях по испытанию украинской боевой цифровой экосистемы DELTA.

Об этом сообщили в норвежском правительстве, передает "Европейская правда".

Соглашение о сотрудничестве дает Норвегии возможность протестировать платформу DELTA, но не предусматривает обмена оперативными данными между странами.

"Это пример взаимного сотрудничества. Норвегия может перенимать опыт Украины, и мы вместе занимаемся совместными разработками. Поддержка Норвегии важна для Украины, но благодаря этой поддержке мы также укрепляем оборонный потенциал Норвегии. В долгосрочной перспективе это сотрудничество будет способствовать укреплению нашего оборонного потенциала и готовности к действиям на территории Норвегии", – прокомментировал соглашение норвежский министр.

DELTA – это платформа для анализа данных, предназначенная для оценки обстановки и управления боевыми действиями.

Платформа собирает и обрабатывает данные из различных источников, таких как разведка и наблюдение, в частности для создания карт в режиме реального времени и обзорных изображений в военных центрах командования и управления. В настоящее время эта система используется Вооруженными силами Украины.

Ранее главы министерств обороны Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества в сфере развития, внедрения и применения боевой цифровой экосистемы DELTA.

Напомним, Хмара и Писториус во время встречи в Берлине в понедельник, 23 ноября, достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.