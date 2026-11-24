Президент Владимир Зеленский заявил, что специальные представители его американского визави Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – хотят, чтобы "как можно скорее" было заключено мирное соглашение в российско-украинской войне.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина будет добиваться значительного пакета военной помощи от США и более жестких санкций против России, если не будет заключено мирное соглашение, приемлемое для Киева.

"Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну", – подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее", а в идеале – до января.

В то же время он подчеркнул: Украине грозит необходимость пойти на значительные уступки, в то время как Путин не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить войну.

"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", – подчеркнул Зеленский.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

23 ноября Кушнер заявил, что в ближайшие недели американские переговорщики будут работать с Украиной, представителями Европейского Союза и Россией для достижения общего согласия по архитектуре безопасности.