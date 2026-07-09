Генсек НАТО не бачить потреби змінювати свій підхід до Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це Рютте заявив по завершенню саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Reuters.

Генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північноатлантичного альянсу.

"Вони знали, на що йшли, коли наймали мене, і я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність альянсу", – пояснив Рютте свою позицію.

Президент США Дональд Трамп сколихнув саміт, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв’язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує "багато любові" та єдності.

На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони послання НАТО щодо стримування, Рютте відповів: "Я б сказав Путіну: вам самому слід більше дискутувати – і робити це відкрито".

"Те, що він (Путін) зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і возз'єднуються", – сказав генсек НАТО.

Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об’єднуватися навколо спільної мети – це "те, що відрізняє демократії" від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

На саміті в Анкарі Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО, але розсипався в компліментах його генсеку Марку Рютте, назвавши його "найбільшим активом" Альянсу.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що американський президент Дональд Трамп мав рацію, коли тиснув на союзників щодо збільшення витрат на оборону та коли розпочав війну проти Ірану.