24–25 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Рютте посетит Флориду.

"В среду, 25 ноября 2026 года, генеральный секретарь встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в Мар-а-Лаго", – говорится в сообщении.

Он также встретится с высокопоставленными чиновниками администрации.

При этом встречи с представителями СМИ в программе визита не предусмотрены.

Напомним, Марк Рютте, которого часто обвиняют в чрезмерных похвалах в адрес президента США, не видит необходимости менять свой подход к общению с Дональдом Трампом.

На саммите НАТО в Анкаре Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, но рассыпался в комплиментах в адрес его генсека Марка Рютте, назвав его "крупнейшим активом" Альянса.