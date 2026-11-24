Рютте посетит США для встречи с Трампом
24–25 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает "Европейская правда".
Ожидается, что Рютте посетит Флориду.
"В среду, 25 ноября 2026 года, генеральный секретарь встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в Мар-а-Лаго", – говорится в сообщении.
Он также встретится с высокопоставленными чиновниками администрации.
При этом встречи с представителями СМИ в программе визита не предусмотрены.
Напомним, Марк Рютте, которого часто обвиняют в чрезмерных похвалах в адрес президента США, не видит необходимости менять свой подход к общению с Дональдом Трампом.
На саммите НАТО в Анкаре Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, но рассыпался в комплиментах в адрес его генсека Марка Рютте, назвав его "крупнейшим активом" Альянса.