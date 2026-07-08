Трамп назвав Рютте найбільшим активом союзників по Альянсу

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО, але розсипався в компліментах його генсеку Марку Рютте.

Про це він сказав у коментарях перед зустріччю лідерів в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп поскаржився, що США витратили трильйон доларів, захищаючи європейські країни.

"Ми платили за 100% НАТО, і ще досі є країни, які не хочуть платити нічого", – сказав він.

Він нову поскаржився, що Британія, Франція та Німеччина не захотіли йому допомогти у війні з Іраном. "Допомогти хотіли лише маленькі країни", – додав президент США.

"Я дуже розчарований НАТО, бо ми платимо набагато більше, на мільярди і мільярди доларів більше. І це нечесно, бо ми їх захищаємо. Але вони нічого для нас так не роблять. Це так не працює", – підкреслив американський президент.

"Але це великий лідер. Вони щасливці, що він у них є. Це їхній найбільший актив", – сказав він, вказуючи на Марка Рютте.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що американський президент Дональд Трамп мав рацію, коли тиснув на союзників щодо збільшення витрат на оборону та коли розпочав війну проти Ірану.

За даними ЗМІ, Трамп вирушив на саміт НАТО в Анкарі в поганому настрої, і наразі немає впевненості, що зустріч лідерів пройде гладко.