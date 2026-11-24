Европейский суд по правам человека постановил, что Польша и Латвия нарушили статью 3 Конвенции о правах человека в делах о выдворении мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, передает "Европейская правда".

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам, поданным против Польши, Литвы и Латвии в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью. В отношении Польши ЕСПЧ вынес решение по делу о жалобе на незаконную высылку мигранта в Беларусь в конце октября 2021 года.

"В деле против Польши первый заявитель относился ко второй категории беззащитных лиц, поскольку на день его высылки действовала временная мера, выданная на основании Правила 39 Регламента Суда", – заявили в суде.

"Суд единогласно постановил, что, следовательно, имело место нарушение статьи 3 в отношении первого заявителя в связи с его высылкой в Беларусь 20 октября 2021 года", – сообщил ЕСПЧ.

Статья 3 Европейской конвенции о правах человека предусматривает, что "никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

В деле "H.M.M. и другие против Латвии" ЕСПЧ постановил, что дети-заявители относились к первой категории уязвимости и что их надлежащая защита не могла быть обеспечена без присутствия и поддержки их близких родственников. Суд единогласно постановил, что, следовательно, имело место нарушение статьи 3 в отношении детей-заявителей и сопровождавших их членов семей в связи с их высылкой в Беларусь в разные даты.

Однако в отношении взрослых заявителей по данному делу, не относящихся ни к одной из этих категорий, Суд единогласно постановил, что нарушения статьи 3 не было.

В деле "C.O.C.G. и другие против Литвы" Суд пришел к выводу, что заявители не относились ни к одной из категорий уязвимости. Таким образом, ЕСПЧ одиннадцатью голосами против шести постановил, что нарушения статьи 3 не было.

Как известно, от европейских соседей Беларуси неоднократно поступали свидетельства того, что белорусские пограничники прямо помогают мигрантам, пытающимся незаметно пересечь их границу.

После начала искусственного миграционного кризиса в 2021 году Польша и страны Балтии возвели забор на границе с Беларусью, но это не помогло полностью решить проблему.

Как сообщалось, Литва меняет свою позицию относительно участия в механизме солидарности ЕС и в следующем году намерена не принимать ни одного мигранта, отдав предпочтение финансовому взносу.

Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют, что с 2021 года литовские пограничники предотвратили более 26 500 незаконных попыток пересечения границы с Беларусью. В частности, в октябре в литовском муниципалитете Друскининкай двое нелегальных мигрантов из Беларуси попытались проникнуть в Литву через водопропускную трубу ручья.