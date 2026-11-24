Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе со своим украинским коллегой Андреем Сибигой выразил ему обеспокоенность в связи с нападением Украины на ливийский порт Бенгази, где находились российские корабли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Италии.

В ведомстве заявили, что Таяни в беседе с Сибигой выразил обеспокоенность по поводу недавних военных операций в восточной Ливии, ответственность за которые взяло на себя украинское правительство.

Итальянский министр объяснил своему коллеге, насколько важно для Италии предотвратить распространение конфликта с Россией на Средиземноморье.

В Риме подчеркнули необходимость уважать суверенитет Ливии и продолжать работать над стабильностью, единством и суверенитетом страны, подтверждая полную поддержку действий ООН. Таяни подтвердил Сибиге, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать оборону Украины на пути к справедливому и прочному миру.

Озабоченность Италии связана с атакой украинских дронов вблизи ливийского порта Бенгази, где был потоплен российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту и поражен сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Это не единственный случай напряженности в отношениях между Италией и Украиной в последнее время. 18 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве Карло Формози обратиться к украинским властям с просьбой дать разъяснения по поводу внесения евродепутатов от партии "Движение пяти звёзд" в "чёрный список" на сайте "Миротворца".

Впоследствии посольство Украины в Риме отреагировало на замечания МИД Италии относительно включения итальянских политиков в "черный список" на сайте "Миротворца", заверив, что эта платформа не отражает позицию украинского правительства.

По данным итальянских СМИ, в список также попал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Сам лидер ультраправой "Лиги" возмутился этим, потребовав извинений от президента Украины Владимира Зеленского и пригрозив заблокировать помощь Киеву. Впоследствии Сальвини удалили из списка, однако он по-прежнему настаивает на удалении базы "Миротворец".