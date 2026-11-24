Украина годами работала с партнерами над тем, чтобы воплотить в жизнь идею создания спецтрибунала по делу о преступлении агрессии. Партнеры прошли значительный путь и дали согласие на это весьма революционное решение.

В прошлом году и Верховная Рада дала согласие на эту работу – когда ратифицировала двустороннее соглашение с Советом Европы, которое запустило юридический процесс создания Спецтрибунала. Но теперь нам предстоит одобрить также многостороннее соглашение. Речь идет о ратификации соглашения, предусматривающего создание Руководящего комитета трибунала.

А когда мы вышли на финишную прямую утверждения со стороны Украины, то не смогли найти достаточно депутатов, чтобы открыть путь к запуску соглашения.

Это должно измениться уже на этой неделе.

О том, как продвигается создание трибунала по вопросу агрессии России и почему Верховная Рада должна ускорить этот процесс, читайте в статье Владислава Власюка и Сергея Сидоренко Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно открыть 25 ноября путь к суду над Путиным. Далее – краткое ее изложение.

Участников, заявивших о намерении присоединиться к механизму наказания российского (и не только) руководства за агрессию, уже 39: Украина, 37 государств-партнеров и Евросоюз как институт.

Но заявление – это ещё не ратификация. Внутренние процедуры завершили девять из них: Великобритания, Эстония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция.

Чтобы Руководящий комитет трибунала начал работу, требуется не менее шестнадцати – такой показатель установлен решением Комитета министров СЕ. Кроме того, существует перечень государств, участие которых на практике является обязательным – это четыре крупных плательщика СЕ (их присоединение уже началось), Нидерланды, где будет размещен трибунал (уже присоединились), и Украина.

Мы должны показать, что создание Спецтрибунала имеет для нас значение.

Украина должна стать десятым государством, присоединившимся к соглашению и приблизившим его создание – и это нужно сделать уже сейчас.

Политический вес Украины в этом процессе особый, её голос имеет чрезвычайное значение.

Прежде всего, шаг в этом направлении должен сделать профильный парламентский комитет, не повторив ошибку прошлой пленарной недели.

Две недели назад, 11 ноября, комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества должен был рассмотреть законопроект о присоединении Украины к Специальному трибуналу по преступлению агрессии.

Но проект, необходимый прежде всего нашему государству, в тот день не получил одобрительного отзыва в профильном комитете: кворум не собрался, поэтому документ даже не рассмотрели.

В среду, 25 ноября, утром комитет собирается вновь, чтобы в тот же день законопроект был вынесен на рассмотрение сессионного зала.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Руководящий комитет, создаваемый в рамках вынесенного на ратификацию соглашения, является "третьим правовым столпом" трибунала.

Первые два столпа уже установлены: это соглашение между Украиной и Советом Европы, подписанное президентом Владимиром Зеленским в Страсбурге 25 июня 2025 года и ратифицированное менее чем за месяц, а также устав Спецтрибунала.

Но именно "третий столп", то есть Руководящий комитет, воплощает трибунал в реальной жизни.

Руководящий комитет, созданный государствами-участниками, утверждает судей и прокурора, правила процедуры, бюджет, меры безопасности и ИТ. Как объясняет директор Департамента международного права МИД Антон Кориневич, именно этот орган запустит работу трибунала.

Без его решений здание в Гааге не станет судом, а ни один судья не получит мантии.

Также в ближайшее время Нидерланды должны представить бюджет трибунала. Впрочем, только создание Руководящего комитета позволит запустить процессы на практике.

Трибунал необходимо создать, поскольку других юридических путей для осуждения руководства России за агрессию нет. Преступление агрессии открыло путь для всех остальных преступлений этой войны. Без юридического осуждения виновных в этом преступлении справедливость останется неполной.

Подробнее – в материале Владислава Власюка и Сергея Сидоренко Рада не должна тормозить трибунал. Почему важно открыть 25 ноября путь к суду над Путиным.