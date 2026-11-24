Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Заявление главы правительства Венгрии приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Мадьяр отметил "новую страницу" в построении отношений между Украиной и Венгрией.

"И здесь мне хочется сразу выразить свое удовлетворение тем, что за довольно короткое время, буквально за несколько недель, нам удалось достичь значительных договоренностей с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства", – заявил Мадьяр.

Он также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за возможность вместе почтить память украинских военных, погибших, защищая страну от российской агрессии.

Венгерский премьер напомнил, что впервые посетил это кладбище в 2024 году, когда ещё был оппозиционным политиком. Тогда он прибыл в Украину после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Возвращаясь из той поездки, я уже был здесь, на этом кладбище. И сегодня имел возможность увидеть, как прекрасно его благоустроили за это время, какой достойный вид оно приобрело", – добавил он.

Сообщалось, что 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

Ранее он сообщил, что в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.

Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.