Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что принимал у себя беженцев из Закарпатья после начала полномасштабной российской войны против Украины.

Об этом он заявил на совместном пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде, сообщает "Европейская правда".

Во время своего первого визита в Закарпатье в должности премьер-министра Мадьяр подчеркнул, что Венгрия осуждает российскую агрессию против Украины и всеми возможными способами оказывает соседней стране гуманитарную помощь.

Премьер добавил, что его страна приютила десятки тысяч беженцев из Украины, среди которых много закарпатских венгров. Он рассказал, что и сам предоставлял убежище молодым людям из Закарпатья после начала российского вторжения.

Мадьяр отметил, что прибыл в Ужгород не с пустыми руками, и объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.

Сообщалось, что 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

В ходе визита он заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.