Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что встреча 24 ноября с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром принесет положительные результаты.

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

О деталях визита президент Украины пообещал сообщить позже. Впрочем, по его словам, уже достигнуты договоренности в сферах инфраструктуры, энергетики и политики.

"Визит, который обязательно даст положительные результаты. Уже есть договоренности в политике, энергетике, инфраструктуре. Спасибо!", – написал Зеленский.

Ранее, перед двусторонней встречей двух лидеров государств, Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в достижении договоренностей с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

A visit that is sure to bring positive results. We already have agreements in the areas of politics, energy, and infrastructure. Thank you! https://t.co/2ZDydg1fnb – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026

Также Мадьяр отметил "новую историю" в построении отношений между Украиной и Венгрией.

Кроме того, премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.