Северная Корея выслала главу дипломатического представительства Швейцарии в Пхеньяне и приказала послу покинуть страну в течение 48 часов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

МИД Северной Кореи отметило, что этот шаг является ответом на решение Швейцарии ввести санкции против северокорейского международного детского лагеря "Сондовон", назвав это откровенно враждебным актом против страны.

Министерство иностранных дел вызвало главу дипломатического представительства Сильвена Астье и вручило ему меморандум с призывом закрыть представительство, сообщило государственное агентство КНДР KCNA.

"Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики объявило главу швейцарского дипломатического представительства в КНДР персоной нон грата и призвало его покинуть страну в течение 48 часов", – сообщило KCNA.

"Любой акт нарушения суверенных прав КНДР и интересов её граждан никогда не может быть нами одобрен", – говорится в сообщении.

Во вторник Северная Корея осудила Швейцарию за включение лагеря в свой санкционный список из-за его якобы роли в перевозке детей с оккупированных Россией территорий Украины и заявила, что рассмотрит возможность закрытия дипломатического представительства в Пхеньяне.

Эти санкции нарушают суверенитет Северной Кореи, поскольку отрицают обязанность страны предоставлять детям возможности для культурного и рекреационного развития, заявила влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чон.

Во вторник Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии заявил, что его санкционная политика не зависит от возобновления работы дипломатического представительства, которое было открыто "в соответствии с нашей универсалистской внешней политикой".

"Её целью является поддержание каналов диалога, в частности с государствами, с которыми у нас существуют разногласия по определённым вопросам", – говорится в комментарии, присланном по электронной почте.

Швейцария в начале ноября ввела меры 21-го пакета санкций Европейского Союза против России и Беларуси: ограничения предусматривают замораживание активов сотен лиц и организаций, запрет на сотрудничество с рядом банков и ужесточение экспортного контроля.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила предложение 22-го пакета санкций против России, которое предусматривает, в частности, запрет российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики.

В тот же день Еврокомиссия приняла обновленные визовые рекомендации, которые также касаются российских спортсменов.