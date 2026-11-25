Американский президент Дональд Трамп рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что специальные представители Трампа настаивают на "как можно более скором" заключении соглашения о прекращении войны России против Украины.

Об этом говорится в его интервью New York Post, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, Трамп "громко рассмеялся", когда его спросили о заявлении Зеленского о том, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение в российско-украинской войне до января.

"Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?" – ответил американский президент.

Также он заявил, что война затянулась, поскольку "для танго нужны двое".

"У меня нет жестких сроков. Просто хотелось бы, чтобы это закончилось. Понимаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием завершил это сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", – отметил американский президент.

Кроме того, он сказал, что иногда ему кажется, что глава Кремля Владимир Путин "готов, а Зеленский – нет", а иногда наоборот.

"Зависит от дня", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

23 ноября Кушнер заявил, что в ближайшие недели американские переговорщики будут работать с Украиной, представителями Европейского Союза и Россией для достижения общего соглашения по архитектуре безопасности.