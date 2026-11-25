Федеральное правительство Германии намерено усилить противовоздушную оборону Бундесвера с помощью новых ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму более 4 млрд евро.

Это следует из документов Министерства обороны и Министерства финансов, которые во вторник были предоставлены Reuters, передает "Европейская правда".

Новые управляемые ракеты типа GEM-T планируется приобрести за сумму около 2,42 млрд евро.

Еще в одном документе также предусмотрена закупка транспортных средств и пультов управления огнем для этой системы на сумму почти 2 млрд евро.

Точное количество ракет пока не определено, однако базовый контракт предусматривает минимальный объем заказа в 480 ракет.

Поставки управляемых ракет запланированы на период с 2030 года до конца 2033 года, причем точные сроки будут зависеть, в частности, от поставок комплектующих из США.

Как сообщалось, министры обороны Украины Евгений Хмара и Германии Борис Писториус во время встречи в Берлине в понедельник, 23 ноября, достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.

17 ноября сообщалось, что Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, сосредоточенный на ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит 300 млн долларов.