Европейские оборонные компании призывают более серьезно относиться к российским гибридным угрозам, в частности к возможным диверсиям, шпионажу и нападениям на сотрудников.

Об этом Financial Times рассказали руководители Saab, Nammo и KNDS, пишет "Европейская правда".

Генеральный директор оборонной компании Saab Микаэль Йоханссон считает, что Европа не может воспринимать российские гибридные атаки как часть повседневной жизни.

Йоханссон отметил, что риск заключается в том, что "граница того, что считается нормальным, постоянно сдвигается вперёд, и это именно то, к чему они стремятся".

Кроме того, по его словам, "украинские заинтересованные стороны постоянно подчеркивают, что к этому нужно относиться серьезно, и единственное, что они (россияне) понимают, – это сдерживание".

"Я считаю, что это действительно так", – добавил генеральный директор Saab.

А Мортен Брандтзег, генеральный директор норвежской оборонной группы Nammo, сообщил изданию, что сейчас "возросла опасность диверсионных атак и нападений на наших сотрудников".

"Нет сомнений, что это также является своеобразной гибридной деятельностью", – сказал он.

Также двое руководителей компании Nammo заявили, что заметили значительное увеличение количества русскоязычных женщин в местных приложениях для знакомств, а также китайских секс-работниц в местном отеле, что, по их мнению, было попыткой устроить "медовую ловушку".

Брандтзег сказал, что Nammo и другие оборонные компании усилили меры безопасности после того, как американские и немецкие разведывательные службы раскрыли российское покушение на Армина Паппергера, генерального директора Rheinmetall.

"Общеизвестно, что Путин не одобряет поддержку Украины со стороны западной оборонной промышленности, но мы гордимся тем, что помогаем свободным странам в накоплении военных запасов, а также поддерживаем Украину. Так что это часть повседневной жизни, которую мы сейчас ведем в оборонной отрасли", – отметил он.

В свою очередь Марсель Гриснигт, исполнительный вице-президент по вопросам международного развития предприятия двух европейских производителей бронетехники KNDS, заявил, что объекты оборонной промышленности следует классифицировать как критическую инфраструктуру.

Гриснигт отметил, что KNDS призывает к созданию "системы национальных и международных нормативных актов".

"Все говорят об оперативной готовности с военной точки зрения. Но для меня готовность – это также защита критически важной инфраструктуры, в частности оборонной промышленности", – добавил он.

Накануне сообщалось, что британские компании и организации, оказывающие помощь Силам обороны Украины, в частности поставляющие компоненты оружия, оборудование или логистическую поддержку, получили предупреждение от правительства о том, что могут стать мишенью российских диверсионных атак.

В октябре в Датской службе национальной безопасности и разведки (PET) заявили, что Россия начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары в Украину.