У Німеччині засудили правоекстремістів за напади на притулки для біженців

У Німеччині в рамках судового процесу над членами та прихильниками ультраправої групи "Остання хвиля оборони" підсудним було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вищий регіональний суд Гамбурга визнав їх винними, зокрема, у приналежності до терористичної організації та замаху на вбивство.

Група планувала та здійснювала підпали й вибухи в місцях розміщення шукачів притулку та в установах лівого спрямування. Ніхто не постраждав, що, на думку слідчих, частково було випадковістю.

Членів угруповання також звинувачують у так званому "полюванні на педофілів" – переслідуванні осіб, яких вони підозрювали у педофілії. На момент скоєння злочинів підсудним було від 14 до 21 року.

Сім тюремних термінів, призначених відповідно до кримінального законодавства щодо неповнолітніх, становили від двох років і чотирьох місяців до п’яти років. Один підсудний отримав умовне покарання строком на півтора року. Троє підсудних також були визнані винними в організації злочинної групи. За словами головуючої судді, ці дії становили спробу "створити хаос".

Група, що частково складалася з дуже молодих і навіть неповнолітніх підсудних, була розгромлена силами безпеки в травні минулого року.

Слідчі виявили понад 70 чат-груп по всій Німеччині, пов’язаних із "Останньою хвилею оборони". Молоді неонацисти обрали собі гасло: "Ми – хвиля, що змиває бруд з нашої країни". Один із логотипів угруповання нагадував емблему дивізії СС "Мертва голова".

Федеральний прокурор Німеччини торік у грудні висунув звинувачення проти восьми підозрюваних за їхню ймовірну приналежність до "праворадикальної терористичної групи".

Судовий процес над учасниками групи розпочався у березні.