В Германии в ходе рейда против праворадикальной группы Terror 18, в состав которой входят преимущественно молодые люди, федеральная прокуратура задержала троих подозреваемых.

Об этом сообщает Die Welt, передает "Европейская правда".

Федеральная прокуратура провела аресты и обыски в отношении подозреваемых членов праворадикальной группы Terror 18.

Трое граждан Германии в возрасте 14 и 15 лет были задержаны в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне. Лассе Г., Калле К. и Шон З. обвиняются в принадлежности к террористической организации. Одновременно были проведены обыски в десяти объектах в нескольких немецких землях.

По данным Федеральной прокуратуры, Terror 18 возникла из интернет-группы, которая быстро радикализировалась. "Членов этой группы объединяет глубокое неприятие политических и демократических условий в Федеративной Республике Германии", – говорится в заявлении.

Обвиняемые, как утверждается, планировали совершать против государства поджоги и акты насилия, в частности целенаправленные убийства иностранцев и политических оппонентов.

По данным Федеральной прокуратуры, обыски также были направлены против ещё четырёх подозреваемых в возрасте от 14 до 16 лет, которые в настоящее время находятся в розыске. Их обвиняют в поддержке террористической организации в одних случаях, а в других – в несообщении о планируемых преступлениях.

Двоих из задержанных подозреваемых в среду должны доставить к следственному судье Федерального суда в Карлсруэ, который решит, будет ли к подросткам применено предварительное заключение. Третьего подозреваемого доставят в районный суд города Гельмштедта.

Еще в октябре на севере Германии были задержаны трое подозреваемых членов группировки, которых обвиняют в планировании нападения на приют для беженцев в Нижней Саксонии.

Напомним, в конце лета в Германии правоохранительные органы провели обыски на 15 объектах, принадлежащих предполагаемым сторонникам запрещенной националистическо-расистской организации Artgemeinschaft.

А в начале августа в Германии приговорили правых экстремистов за нападения на приюты для беженцев.