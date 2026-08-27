У Німеччині проводять обшуки у прихильників забороненої расистської організації

У Німеччині правоохоронці проводить обшуки 15 об’єктів, що належать імовірним прихильникам забороненої націоналістично-расистської організації Artgemeinschaft.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З раннього ранку четверга поліція проводить обшуки загалом 15 об’єктів у Саксонії-Ангальт, Берліні, Бранденбурзі, Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії.

Приводом для цього є розслідування, яке веде прокуратура міста Галле. За словами речниці відомства, розслідування ведеться за звинуваченням у порушенні заборони на діяльність об’єднання.

Обшуки, зокрема, відбулися в Ліппштадті (Північний Рейн-Вестфалія), Цоссені у Бранденбурзі та Гарделеген-Іпсе в Саксонії-Ангальт. У Гарделеген-Іпсе поліція вже проводила операцію в червні через так зване святкування літнього сонцестояння.

Захід, офіційно оголошений "приватним", проходив на території маєтку кандидата від "Альтернативи для Німеччини" на виборах до земельного парламенту Сімона Лансмана. Тоді правоохоронці контролювали в’їзд на територію та виявили серед гостей людей із оточення Artgemeinschaft.

Деякі учасники провели церемонію з використанням рогів тварин і виголошенням фраз, які нагадували ритуали цього забороненого угруповання. Також на святі прозвучала пісня "Гітлер’югенду".

У липні, відповідаючи на запит видання, Лансман через свого адвоката заявив, що на його території не відбувалося відновлення діяльності забороненого об’єднання. Водночас він не став заперечувати, що під час святкування могла прозвучати пісня "Гітлер’югенду", наголосивши, що вона не була частиною "організованої програми". Лансман також заявив, що дистанціюється від ідеології Artgemeinschaft та націонал-соціалістичної пісенної спадщини.

Artgemeinschaft заборонена з 2023 року. Її прихильники називали себе охоронцями германської раси, а їхні "моральні закони" нагадували нацистські погляди щодо "арійців".

Наприклад, організація вимагала "вибору однорідного подружжя" як "гарантії народження однорідних дітей". Служба захисту конституції Саксонії-Ангальт назвала цю групу "важливим вузлом німецької неонацистської сцени", яка пропагувала заборону "расового змішання".

Федеральне міністерство внутрішніх справ обґрунтувало заборону тим, що Artgemeinschaft виступала проти конституційного ладу та ідеї взаєморозуміння між народами.

Позов товариства проти заборони у квітні був відхилений Федеральним адміністративним судом.

Нагадаємо, на початку серпня у Німеччині засудили правоекстремістів за напади на притулки для біженців.

У червні у Німеччині заарештували прибічників праворадикальної терористичної групи.