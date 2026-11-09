Лідер сепаратистів Каталонії поки не збирається повертатись в Іспанію

Лідер каталонської сепаратистської партії Junts Карлес Пучдемон поки не збирається повертатись до Іспанії у зв’язку з передвиборчою кампанією до дострокових виборів 29 листопада.

Заяву політика наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Пучдемон зазначив, що Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE) хотіла б, щоб його повернення "загубилося в бруді передвиборчої кампанії" і щоб у нього не було іншого вибору, окрім як діяти як лідер партії, а не як глава регіонального уряду Каталонії, який "провів дев’ять років у вигнанні".

"Спочатку, коли ще була можливість повернутися, не потрапивши під арешт, у партії панувала велика радість з приводу кампанії, яку ми могли б провести, і мені довелося її стримувати", – пояснив він.

Після рішення Конституційного суду Іспанії, яке відкрило шлях до повернення Пучдемона в Іспанію, він висловився за те, щоб вжити "запобіжних заходів" перед остаточним поверненням до Каталонії, хоча вважає "очевидним, що назад дороги вже немає".

Щодо свого політичного майбутнього Пучдемон заявив, що після повернення йому потрібно "поговорити з людьми" у Каталонії.

За його словами, життя у вигнанні дало йому "більш тверезе й об’єктивне бачення" ситуації.

"Але мені бракує певного виміру, якого я не можу отримати звідси, і я мушу його здобути. Тоді я зрозумію, яку роль я бачу для себе у служінні процесу незалежності", – додав політик.

У 2023 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висунув пропозицію про амністію в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Наступного року Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Зазначалось, що закон про амністію прямо не стосувався колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, який живе у самовільному вигнанні в Бельгії.

В Іспанії йому додатково інкримінують розтрату коштів, яка не покривається амністією, і спроби Пучдемона довести, що ці дії теж підлягають амністії, були невдалими до жовтневого рішення Конституційного суду.