Правительство Польши до сих пор тщетно ждет заявления США по поводу падения трех российских крылатых ракет на юго-востоке страны.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF24, передает "Европейская правда".

Министр отвечал на вопрос об отсутствии реакции Соединённых Штатов на падение российских ракет в Польше.

"Конечно, той реакции, которую мы ожидали, нет", – признал он.

Он отметил, что непонятно, является ли причиной молчания со стороны Вашингтона "стремление к миру" или американцам нужны дополнительные подробности.

Министр подчеркнул, что Польша постоянно информировала Пентагон об этих инцидентах; США также участвовали в расследовании падения обломков, найденных на территории Польши.

Он выразил надежду, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время запланированной встречи объяснит президенту США Дональду Трампу, какие последствия придется нести восточным странам НАТО в результате войны России против Украины.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трёх местах.