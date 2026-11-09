12 мігрантів знайшли мертвими на човні біля південного узбережжя Криту

У понеділок на борту човна біля південного узбережжя Криту було знайдено мертвими 12 мігрантів без документів, тоді як ще 105 осіб було врятовано під час трьох окремих операцій на півдні острова.

Про це повідомила грецька берегова охорона, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Тіла були виявлені приблизно за 15 морських миль на південний схід від Калі-Ліменес після того, як контейнеровоз під прапором Марокко помітив човен з мігрантами та сповістив про це владу.

Судно берегової охорони підібрало 18 врятованих та тіла 12 загиблих. Їх доправляли до порту Агія Галіні, де, як очікувалося, врятованих та загиблих мали висадити на берег.

Дві інші рятувальні операції відбулися приблизно за 30 та 31 морських миль на південь від Калі-Ліменес.

Під час першої було виявлено човен, на борту якого перебувало близько 47 мігрантів, а під час другої – ще один човен із приблизно 40 людьми на борту. У пошуку обох човнів допомагали пілотовані та безпілотні літальні апарати, що експлуатуються прикордонним агентством Європейського Союзу Frontex.

Судна Frontex підібрали всіх 87 осіб і доправляли їх до порту Калі-Ліменес.

За повідомленнями, погодні умови в цьому районі були сприятливими.

Обставини загибелі 12 мігрантів одразу не були з’ясовані. Ці інциденти відбулися на тлі збільшення кількості переправ з Північної Африки на Крит, який став ключовим маршрутом для мігрантів, що прагнуть дістатися Європи.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

У жовтні Національний суд Іспанії наказав уряду Педро Санчеса розсекретити звіти, підготовлені Національним розвідувальним центром (CNI) щодо масового в’їзду мігрантів до автономного міста Сеута 30 та 31 липня.