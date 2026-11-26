24 ноября состоялся визит, который уже называют историческим, хотя многие его результаты пока не определены. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ещё накануне поездки официально зарыл "топор войны": выступил в венгерском парламенте с явно проукраинской речью.

Самое существенное изменение – он пересмотрел роль украинской тематики во внутриполитической борьбе.

В речи, пронизанной личными воспоминаниями, Мадьяр подверг критике своего предшественника Виктора Орбана и его команду как сторонников Путина и провозгласил, что поддерживает Украину от имени венгерского народа.

В Закарпатье Мадьяр объявил об открытии новой страницы, которую Киев и Будапешт будут писать с нуля.

Впрочем, это не означает, что проблемы сняты.

О деталях и закулисных моментах визита и переговоров в Закарпатье – в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Венгрия начинает с нуля. О чем договорились Зеленский и Мадьяр и что должна сделать Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Нет ни одного другого европейского лидера или высокопоставленного политика, визита которого Киев ждал с таким нетерпением и такой драматичностью, как визита Петера Мадяра.

Начало работы его правительства оказалось хуже, чем ожидала Украина. Мадьяр создавал сложности там, где в этом не было реальных политических потребностей.

В начале осени Венгрия резко усугубила кризис, но в конце сентября острая напряженность спала.

Прорыв произошел в Дублине, где Зеленский и Мадьяр вновь встретились на саммите лидеров ЕС.

Детали визита в Закарпатье, на которые согласился Будапешт, были действительно прорывными и свидетельствовали о готовности Мадяра к новой эпохе в отношениях.

17 ноября, ровно за неделю до визита премьер-министра Венгрии, Россия совершила атаку дронов на Закарпатье – одну из немногих за время войны. По данным, которыми украинские Воздушные силы поделились с венграми, было три волны дронов, направлявшихся именно туда. Несмотря на перехват, несколько беспилотников добрались до региона, атаковав цели в Мукачево и Ужгороде.

Атака РФ на Закарпатье в конечном итоге обернулась против самих россиян – ведь она дала Петеру Мадяру повод для объявления новой политики в отношении Украины. Именно с этого он начал свое получасовое выступление в парламенте Венгрии 23 ноября, львиная доля которого была посвящена нашему государству.

Эта речь получила широкое распространение в Венгрии.

И это стало лучшим из возможных фонов для визита в Украину.

Доказательством того, что Петер Мадьяр приехал, чтобы открыть новый этап в отношениях, стал уже первый пункт визита. Он встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде в особом месте: на кладбище павших украинских военных. А затем, неожиданно для своего украинского визави, предложил сделать заявления для журналистов, в которых повторил тезисы своей речи.

То, что этот шаг венгерского лидера имеет большое значение, президент Зеленский впоследствии неоднократно повторял, и это действительно так.

Хотя основная часть встречи – содержательная, и здесь также можно говорить об успехе. Переговоры лидеров, проходившие в Ужгороде, длились более двух часов – дольше, чем предполагали любые планы и расчеты.

Впрочем, интересно, что Зеленский и Мадьяр беседовали тет-а-тет 35 минут, то есть четверть от этого времени.

Много внимания лидеры уделили практическим вопросам – и именно поэтому встреча в расширенном формате длилась так долго, полтора часа. Сотрудничество в энергетике, помощь в поставках дизельного топлива в Украину, использование украинских подземных газохранилищ для нужд Венгрии и т. д., новые пункты пропуска на границе, в том числе для велосипедного движения (кажется мелочью, но важно для местных жителей), и тому подобное.

Каких-либо прорывных договоренностей по итогам встречи принято не было, но их и не должно было быть, ведь это – первая содержательная встреча.

Огромным плюсом является то, что Петер Мадьяр начал говорить о поддержке Украины в целом, ведь до сих пор на протяжении многих лет подряд Будапешт поддерживал только венгров Закарпатья и больше никого.

Важно и то, что Мадьяр начал публично говорить о поддержке европейской интеграции Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Венгрия начинает с нуля. О чем договорились Зеленский и Мадьяр и что должна сделать Украина.