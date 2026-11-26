Специальный посланник президента США Джаред Кушнер объяснил, почему европейцы не принимали участия в мирных переговорах в Абу-Даби.

Об этом он рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets, сообщает "Европейская правда".

Американские, украинские и европейские чиновники провели встречу в Абу-Даби перед переговорами между Россией и Украиной при посредничестве американцев, однако европейские представители не принимали непосредственного участия в переговорах между Украиной, США и РФ.

По словам Кушнера, причина заключается в том, что глава Кремля Владимир Путин "видит много провокационных заявлений со стороны Европы и много провокационных действий со стороны Европы".

"Поэтому он считает, что они не готовы к миру. Он считает, что они стремятся к стратегическому поражению России", – сказал он.

По его словам, он и Стив Уиткофф "приложили немало усилий, чтобы подчеркнуть, что (...) лидеры действительно стремятся к миру".

В этом контексте он высоко оценил телефонный звонок президента Финляндии и премьер-министра Норвегии – Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре – главе Кремля.

Напомним, после встречи "коалиции желающих" 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

А американские партнеры предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, России и США еще до Рождества.

Подробнее об этом читайте в статье: Семь кресел от Европы: кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине и как это видят в Брюсселе