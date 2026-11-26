Россия должна воздерживаться от действий, которые намеренно или непреднамеренно приводят к распространению её войны в Украине на другие страны.

Об этом говорится в совместном заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, текст которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса, передает "Европейская правда".

Трамп и Рютте провели вечером 25 ноября встречу в месте, которое часто называют "Южным Белым домом" – в Мар-а-Лаго. Встречу охарактеризовали как чрезвычайно плодотворную.

Её главными темами стали война России против Украины, конфликт в Иране, а также все совместные достижения союзников по НАТО.

"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", – говорится в заявлении.

Кроме того, Трамп и Рютте обсудили важность дальнейшего увеличения расходов на оборону и инвестиций в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и в странах НАТО.

Ранее Рютте выступил в защиту подхода американского президента Дональда Трампа к Владимиру Путину, заявив, что тот подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошел в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Заходя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Также американский президент заявил, что глава Кремля заверил его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.