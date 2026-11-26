Великобритания планирует инвестировать в проект ветроэлектростанции, способной обеспечить электроэнергией 300 тысяч украинских домохозяйств.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что страна инвестирует 9,5 млн фунтов стерлингов (около 11,3 млн евро) в строительство ветроэлектростанции мощностью 200 мегаватт.

Место, где она будет построена, не разглашается с целью укрепления энергетических резервов Украины на фоне войны с Россией.

Ожидается, что строительство и эксплуатацию новой ветроэлектростанции будет осуществлять компания Elementum Energy, зарегистрированная в Великобритании с офисами в Лондоне, Киеве и Одессе.

"Пока Россия пытается погрузить украинцев в темноту, Великобритания помогает Украине построить безопасную и устойчивую энергетическую систему, необходимую ей для будущего", – сказал Милибэнд.

Накануне стало известно, что Финляндия и Норвегия объявили о новых взносах в Фонд поддержки энергетики Украины – 7,5 млн евро и 46,3 млн евро соответственно.

Также сообщалось, что в Фонд поддержки энергетики Украины поступил очередной взнос от Эстонии в размере 50 тысяч евро.

Ранее в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Ирландии в размере 25 млн евро.