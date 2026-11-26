Болгария готова присоединиться к новому кредиту Евросоюза для Украины на 45 млрд евро в 2027 году, но только к его невоенной составляющей в размере 20 млрд евро, и просит направить свою помощь непосредственно в районы проживания болгарского меньшинства в Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед началом внеочередного заседания Европейского совета 26 ноября.

Радев подчеркнул, что Болгария готова участвовать в бюджетной поддержке Украины, но не в финансировании ее военных нужд.

"Я абсолютно четко заявил, что мы разделим бюджет и этот кредит в размере 45 млрд на две части: военную составляющую в 25 млрд и невоенную, бюджетную составляющую в 20 млрд. Болгария примет участие в кредите на 20 млрд для невоенной поддержки Украины", – заявил Радев.

В то же время болгарский премьер выразил пожелание относительно адресного направления помощи от его страны.

"У нас есть огромная историческая диаспора – 300 тысяч болгар, проживающих в Украине. И наше желание и наша просьба – сосредоточить нашу поддержку в районах проживания болгарского населения в Украине", – отметил он.

"Поэтому мы внесем свой вклад. Но, опять же, никаких денег от Болгарии на оружие. Никаких денег на войну в Украине", – подчеркнул Радев.

Напомним, 18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году, из которых 25 млрд планируется направить на оборону, а 20 млрд – на бюджетную поддержку.

Еврокомиссия рассчитывает на участие всех 27 государств Евросоюза в новом кредите для Украины.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды": "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".