Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал идею увязать переговоры по многолетнему бюджету ЕС с финансированием Украины.

Об этом он заявил, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Михал отметил, что Киев ждет "адская" зима и он должен знать, что Европа готова прикрыть ему спину.

"Украина сражается за нас. Мы лишь считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были посчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах", – заявил премьер Эстонии.

Также он предостерег от каких-либо дальнейших сокращений расходов на оборону в условиях эскалации Россией гибридной войны.

Как сообщалось, Нидерланды поддерживают требование Германии не утверждать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы без согласия всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды": "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".