Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался по поводу своей идеи увязать финансирование Украины с переговорами о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы.

Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета 26 ноября, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что сейчас слышит "значительную поддержку" идеи увязать финансирование Украины с переговорами по бюджету. Он акцентировал: эти два вопроса неразрывно связаны.

"Если Европейский Союз что-то финансирует, то делает это как Европейский Союз. А этот Европейский Союз состоит из 27 членов, а не из 23 или 24", – сказал немецкий канцлер.

Он отметил, что поддержка Украины направлена не на продолжение войны, а на ее скорейшее завершение.

"Никто в Европе не может быть заинтересован в новых потоках беженцев из Украины, если эта война не закончится", – добавил Мерц.

В этот день премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна поддерживает требование Германии не согласовывать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза без согласия всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

В то же время премьер Чехии и президент Кипра выступают против увязывания финансирования Украины с финансированием государств-членов.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспективах финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды" "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нём деньги для Украины".