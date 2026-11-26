Министр обороны Турции Яшар Гюлер встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом в США на следующей неделе, чтобы попытаться решить вопрос, связанный с российскими системами ПВО С-400.

Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщил Актюрк, встреча Гюлера с Хегсетом запланирована на 30 ноября.

Этот визит предшествует возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Дональда Трампа на саммите лидеров G20 в Майами в середине декабря.

Турция была исключена из программы создания истребителей F-35 после приобретения российских систем С-400 в 2019 году из-за опасений США, что эта система может поставить под угрозу секретные технологии F-35.

Ранее стало известно, что Анкара видит возможность попытаться найти решение спора, которое администрация Трампа сможет одобрить как соответствующее законодательству США, до того, как в январе демократы получат контроль над Конгрессом.

Председатель комитета турецкого парламента по иностранным делам Фуат Октай отметил, что законодатели-демократы могут более скептически отнестись к возможности возвращения Турции в программу по созданию истребителей F-35.

Октай заявил, что США и Россия достигли значительного прогресса в переговорах по С-400, не вдаваясь в подробности.

Анкара изучала альтернативные варианты, которые могли бы сделать работу С-400 невозможной или лишить Турцию возможности управлять этой системой, однако пока неясно, будет ли какой-либо из этих вариантов соответствовать законодательству.

В начале октября президент США Дональд Трамп пообещал сделать президента Реджепа Тайипа Эрдогана "счастливым", когда его спросили об отмене санкций против Турции.

Турция утверждает, что приобрела российскую систему для удовлетворения неотложных потребностей в противовоздушной обороне после того, как ей было отказано в поставках ракет Patriot американского производства, и неоднократно отвергала озабоченность Вашингтона по поводу С-400 и F-35.

Этот спор остается главной проблемой в отношениях между США и Турцией в оборонной сфере, при этом Анкара стремится к отмене санкций и возвращению в программу F-35.

Подробнее читайте в статье: Подарок для Эрдогана. Может ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции.