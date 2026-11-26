Эстония больше не планирует принимать в свои тюрьмы военных преступников, поскольку не хочет, чтобы финансовое бремя их содержания ложилось на плечи эстонских налогоплательщиков.

Об этом в комментарии для ERR заявила руководитель отдела тюрем при Министерстве юстиции Эстонии Тиина Унукс, пишет "Европейская правда".

В настоящее время в эстонских тюрьмах отбывают наказание четверо осужденных за военные преступления, совершенные в бывшей Югославии, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Хотя современные тюрьмы и наличие свободных мест делают страну привлекательным местом в глазах международных организаций, Эстония сообщила, что не желает рассматривать вопрос о приеме новых военных преступников в ближайшие годы.

Руководитель отдела тюрем Службы исполнения наказаний пояснила, что главная причина – финансовая нагрузка и необходимость сосредоточиться на текущих задачах.

"Наш приоритет – это все-таки сосредоточиться на наших собственных заключенных, на эстонско-шведском проекте и предоставить этим четырем военным преступникам возможность отбыть наказание здесь, в Эстонии. На международном уровне к нам поступали со всех сторон предложения рассмотреть возможность содержания большего числа военных преступников в эстонских тюрьмах, но мы не считаем это возможным", – отметила Унукс.

В отличие от сотрудничества между тюрьмами Эстонии и Швеции, в рамках которого шведские заключенные прибывают в страну на основании отдельного соглашения и бюджета, прием международно осужденных военных преступников полностью покрывается за счет эстонского государства.

Средние расходы на содержание одного заключённого составляют 3500–3700 евро в месяц, к которым добавляются расходы на медицинское обслуживание, а также на судебные и прокурорские услуги. Расходы на военных преступников, как правило, ещё выше.

"Мы должны учитывать, что нам придётся предоставлять им определённые услуги в большем объёме, чем эстонским заключённым. Приведу пример: услуги переводчиков. Не все из них говорят по-русски, они не говорят по-английски, а это означает, что нам нужны, например, переводчики сербского языка, которые будут переводить им самую необходимую информацию, но всё это – расходы", – отметила Унукс.

В Таллиннской тюрьме отбывают наказание за военные преступления четверо заключенных. Первым сюда был доставлен бывший президент самопровозглашённой Республики Сербской Краины, приговорённый к 35 годам лишения свободы, Милан Мартич. Также в Эстонии отбывает наказание Драгомир Милошевич – бывший генерал армии боснийских сербов, приговоренный к 29 годам лишения свободы за преступления, совершенные во время осады Сараево.

Милан Лукич, отбывающий наказание в Таллиннской тюрьме, был руководителем военизированного подразделения, в настоящее время приговорен к пожизненному заключению за массовые убийства и военные преступления.

С апреля 2025 года в Эстонии также находится четвертый военный преступник бывшей Югославии – Радислав Крстич, отбывающий оставшуюся часть 35-летнего тюремного срока. Крстич был бывшим командующим Дринским корпусом армии боснийских сербов, которого признали виновным в содействии геноциду в Сребренице в 1995 году.

Напомним, в июне эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключённых в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

В Эстонии это соглашение оценивают неоднозначно, в июне против него провели акцию протеста.