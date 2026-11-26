Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Украину от "географического" расширения конфликта с Россией на фоне недавних украинских атак на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль назвал право Украины на самооборону "неоспоримым", а также добавил, что немецкая сторона поддерживает Украину.

"Но я бы настоятельно предостерег от того, чтобы позволить этому конфликту распространяться географически", – заявил Вадефуль журналистам в Берлине в кулуарах встречи со своим румынским коллегой Даном Никулеску.

В воскресенье Украина с помощью морских дронов атаковала несколько российских кораблей в Средиземном море у берегов Ливии, в частности российский корвет и грузовое судно.

В интервью агентству Bloomberg президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина нанесла удар дронами по российскому грузовому судну Sparta II у берегов Финляндии в Балтийском море.

Несмотря на свою критику, Вадефуль неоднократно подтверждал поддержку Украины со стороны Германии.

"Россия атакует Украину, а Украина защищается. И пока она нацелена на военные цели, это законно", – сказал он.

Министр добавил, что не сомневается в том, что именно это и делает Украина, в частности в Балтийском море.

"Но я не могу поддерживать эскалацию конфликта. Мы должны сдержать этот конфликт. Мы должны избежать любой эскалации. Мы также должны предотвратить любую угрозу для судоходства и окружающей среды в регионе Балтийского моря. И именно поэтому мы сейчас ведем очень тесные переговоры по этому поводу", – отметил глава МИД Германии.

Во вторник министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в беседе с украинским коллегой Андреем Сибигой выразил ему обеспокоенность в связи с атакой Украины на ливийский порт Бенгази, где находились российские корабли.

Предостережения Италии касаются атаки украинских дронов возле ливийского порта Бенгази, где был потоплен российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту и поражен сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Украина, атаковав два российских корабля в ливийских водах, реализовала своё "абсолютное право на самооборону".