Великобритания получит право на консультации "по швейцарскому образцу" в отношении законодательства Европейского Союза, но не будет иметь полномочий по принятию решений.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Подробности соглашений между Великобританией и ЕС в сфере агропродовольствия и торговли квотами на выбросы были изложены в юридических документах, опубликованных в четверг накануне внесения в британский парламент законодательного акта, который используется для имплементации этих соглашений.

Соглашение об агропродовольственной отрасли предусматривает приведение Великобритании в соответствие с большинством санитарных и фитосанитарных правил ЕС, что устранит необходимость в дорогостоящих пограничных контролях. Соглашение о системе торговли квотами на выбросы вновь объединит рынки выбросов Великобритании и ЕС, защитив предприятия обеих сторон от уплаты налогов на выбросы.

Оба соглашения дают Великобритании право участвовать в консультациях по соответствующим законодательным предложениям ЕС и выражать своё мнение в ходе процесса их разработки, в частности посредством экспертных обсуждений и заседаний комитетов. Однако Великобритания не будет иметь права голоса или официальной роли в процессе принятия решений ЕС.

Французские переговорщики сначала сопротивлялись консультативным полномочиям, предусмотренным в соглашениях, но в конечном итоге уступили накануне саммита ЕС–Великобритания, который прошел 20 ноября в Брюсселе.

Эта модель отличается от "Виндзорского соглашения" – договоренности между Великобританией и ЕС, регулирующей движение товаров между Великобританией и Северной Ирландией, где Северная Ирландия не имеет права голоса в отношении законодательства, применяемого по умолчанию.

Ранее сообщалось, что Великобритания может быть включена в предложенную Европейским Союзом схему защиты автомобилестроения в Европе без необходимости введения импортных пошлин на китайские электромобили.

Напомним, на саммите 20 ноября в Брюсселе Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодежи в программе Erasmus+.